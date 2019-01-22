Арестован полицейский, подозреваемый в мошенничестве с квартирами в Москве

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Одного из сотрудников полиции, подозреваемого в мошенничестве с квартирами, арестовали, еще один полицейский задержан, сообщает пресс-служба СК РФ Отмечается, что в 2014-2015 годах полицейские и их подельники незаконно завладели пятью столичными квартирами. "В Москве по подозрению в квартирных мошенничествах задержаны двое сотрудников столичной полиции. По месту их службы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы. Один из полицейских арестован", — говорится в сообщении СК РФ в WatsApp. Уточняется, что решается вопрос об избрании меры пресечения второму сотруднику. "Ранее также были задержаны двое мужчин и одна женщина, причастные к совершению указанных преступлений. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", — добавляется в сообщении.