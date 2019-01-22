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Названа версия крушения Ту-22М3 под Мурманском 

Газета.Ru 40 минут назад
Минобороны России рассматривает все версии крушения бомбардировщика Ту-22М3 под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.
Отмечается, что в том числе в качестве возможной причины рассматривается техническая неисправность.
Число жертв крушения Ту-22М3 растет
«В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что бомбардировщик произвели 33 года назад, в 2012 году прошел его капитальный ремонт.
Ранее источник сообщил, что полеты Ту-22М3 запретили после аварии под Мурманском.
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Происшествия , Видео , Министерство обороны , Мурманск
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