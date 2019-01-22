Поисковая операция в Керченском проливе приостановлена

Об этом рассказали в пресс-службе «Росморречфлота». Там отметили, что на месте пожара продолжается небольшое остаточное горение. Крен одного из судов увеличивается, есть опасность затопления.

Пожар начался на судах «Маэстро» и «Канди» накануне. ЧП случилось за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, возгорание произошло во время перегрузки топлива с одного судна на другое. Сообщалось, что они принадлежат турецкой компании.

По последним данным, в результате пожара погибли 10 человек, 12 спасены и доставлены в Керчь. Неизвестна судьба 10 моряков, но сообщалось, что шансов найти выживших нет.