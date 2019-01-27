Ураган перевернул автобус с людьми в аэропорту Антальи

Footage shows the destruction a deadly #tornado in Turkey's tourism capital Antalya on Friday: pic.twitter.com/404KFmh6Zi— AccuWeather (@accuweather) 26 января 2019 г. Ураган, обрушившийся на аэропорт турецкого курорта Анталья , опрокинул автобус с людьми. В результате 12 человек пострадали, сообщило издание Daily Sabah.

2— A service bus that is full of people survives from the tornado without being toppled on the ground unlike the other two buses, two minibusses and many ladders…#Antalya airport #Turkey pic.twitter.com/Ouq7PCE9uN— Gazi Şimşek #WeAreMaduro (@GaziSimsek) 26 января 2019 г. Из-за погоды работа воздушной гавани на некоторое время полностью прекратилась. Дошло до того, что автобус, который перевозил пассажиров от здания аэропорта к трапу, перевернулся. То же произошло еще с одним микроавтобусом и двумя трапами, которые из-за ветра начали таранить ближайшие самолеты.

В результате пострадали 12 человек, в том числе дети. При этом серьезных травм никто не получил. А вот двум самолетам изрядно досталось, большой ущерб был нанесен полицейскому вертолету.

Отмечается, что такой сильный ураган обрушился на южную часть Турции второй раз за три дня. Сейчас власти оценивают ущерб и пытаются как можно быстрее возобновить нормальную работу аэропорта.