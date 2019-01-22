Число погибших при взрыве в Мексике возросло до 93 человек

МЕХИКО , 22 янв — РИА Новости . Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 93 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.

Ранее сообщалось о 91 погибшем и 52 раненых.

В ходе пресс-конференции в Мехико Алькосер отметил, что сейчас в больницах остаются 46 человек. Они размещены в клиниках Мексики и США

Между тем, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил на этой же пресс-конференции о начале реализации плана поддержки муниципалитетов, по которым проходят трубопроводы, с целью помочь населению и избежать нового воровства топлива.

"Все это происходит из-за того, что народ брошен, и из-за коррупции", — сказал глава государства.

Всего предполагается реализовать восемь социальных программ для 91 муниципалитета, на эти цели будут направлены 3,85 миллиарда песо (почти 197 миллионов долларов). В первую очередь программы предполагают создание занятости в данных районах.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.