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Число погибших при взрыве в Мексике возросло до 93 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
МЕХИКО, 22 янв — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 93 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.
Ранее сообщалось о 91 погибшем и 52 раненых.
В ходе пресс-конференции в Мехико Алькосер отметил, что сейчас в больницах остаются 46 человек. Они размещены в клиниках Мексики и США.
Между тем, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил на этой же пресс-конференции о начале реализации плана поддержки муниципалитетов, по которым проходят трубопроводы, с целью помочь населению и избежать нового воровства топлива.
"Все это происходит из-за того, что народ брошен, и из-за коррупции", — сказал глава государства.
Всего предполагается реализовать восемь социальных программ для 91 муниципалитета, на эти цели будут направлены 3,85 миллиарда песо (почти 197 миллионов долларов). В первую очередь программы предполагают создание занятости в данных районах.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
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Происшествия , РИА Новости , Мексика , Мехико , США
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