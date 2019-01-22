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Самолет «Аэрофлота» хотели захватить «голыми руками» 

Рамблер 1 час назад
В СК заявили, что у угнавшего самолет жителя Сургута Павла Шаповалова не было при себе оружия.
«По предварительным данным, оружия у него [задержанного] не было», — передает ТАСС слова пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Директор по авиационной безопасности воздушной гавани Сургута Игорь Белоус в комментарии РИА «Новости» попросил дождаться официальной информации о том, что захватчик самолета пронес на борт запрещенные предметы, в том числе и оружие.
«На сегодняшний день информации нет, что он пронес что-то», — сказал Белоус.
Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший самолет «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, требовал развернуть борт в Афганистан, угрожая экипажу пистолетом.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором сотрудник Росгвардии, штурмовавший самолет, разряжает пистолет. По информации Mash, оружие принадлежало Шаповалову, об этом заявляли и пассажиры захваченного рейса.
Комментарии32
Происшествия , Видео , Аэрофлот , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сургут
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