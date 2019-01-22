Самолет «Аэрофлота» хотели захватить «голыми руками»

В СК заявили, что у угнавшего самолет жителя Сургута Павла Шаповалова не было при себе оружия.

«По предварительным данным, оружия у него [задержанного] не было», — передает ТАСС слова пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Директор по авиационной безопасности воздушной гавани Сургута Игорь Белоус в комментарии РИА «Новости» попросил дождаться официальной информации о том, что захватчик самолета пронес на борт запрещенные предметы, в том числе и оружие.

«На сегодняшний день информации нет, что он пронес что-то», — сказал Белоус.

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший самолет «Аэрофлота» , летевший из Сургута в Москву, требовал развернуть борт в Афганистан, угрожая экипажу пистолетом.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором сотрудник Росгвардии, штурмовавший самолет, разряжает пистолет. По информации Mash, оружие принадлежало Шаповалову, об этом заявляли и пассажиры захваченного рейса.