На захват самолета «Аэрофлота» пошли с «голыми руками»

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Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце

В СК раскалили об оружии «захватчика» самолета Сургут — Москва 

Газета.Ru 47 минут назад
Пассажир рейса Сургут — Москва, который потребовал перенаправить самолет в Афганистан, по предварительной информации, не был вооружен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.
По имеющейся информации, мужчина требовал изменить маршрут, угрожая применить оружие.
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце
"По предварительным данным, оружия у него [задержанного] не было", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в стало известно о личности "захватчика" самолета Сургут — Москва.
Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , Афганистан , Москва , Сургут
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