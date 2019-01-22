На захват самолета «Аэрофлота» пошли с «голыми руками»

В СК раскалили об оружии «захватчика» самолета Сургут — Москва

Пассажир рейса Сургут Москва , который потребовал перенаправить самолет в Афганистан , по предварительной информации, не был вооружен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По имеющейся информации, мужчина требовал изменить маршрут, угрожая применить оружие.

"По предварительным данным, оружия у него [задержанного] не было", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в стало известно о личности "захватчика" самолета Сургут — Москва.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.