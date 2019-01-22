Арестованный в Осло россиянин поменял показания

Арестованный по подозрению в нападении с ножом на женщину в Осло россиянин, который сразу после задержания утверждал, что собирался совершить теракт, полностью поменял показания и настаивает на том, что случившееся не имеет отношения к теракту, а сам он был не в себе в день нападения, сообщает издание Dagbladet со ссылкой на адвоката задержанного Уле Лунда.

"Он полностью дистанцировался от связи с терроризмом, теперь он утверждает, что плохо себя чувствовал в тот день, когда все произошло", — цитирует издание слова адвоката.

Кроме того, по сообщению защитника россиянина, арестованный утверждает, что приехал в Осло в отпуск.

Сразу после задержания на допросе в полиции россиянин утверждал, что все произошедшее — террористический акт.

По информации издания, мужчина приехал в Осло из Уфы через Стокгольм, у него также был обратный билет в Москву.

"В Осло он приехал случайно. По моему мнению, он — волк-одиночка", — считает адвокат.

В полиции пока не говорят о том, что в деле россиянина могут произойти немедленные изменения, и утверждают, что арестованный и раньше менял показания.

В субботу окружной суд Осло арестовал 20-летнего россиянина по подозрению в терроризме. Отмечается, что россиянин прибыл в Норвегию из Швеции и в тот же день напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Подозреваемого задержали вскоре после нападения. Женщина выжила после нападения и находится в больнице. По словам российского посольства в Осло, россиянин отказался от консульской помощи.