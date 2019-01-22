Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованный в Осло россиянин поменял показания 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / NTB Scanpix/Fredrik Varfjell
Арестованный по подозрению в нападении с ножом на женщину в Осло россиянин, который сразу после задержания утверждал, что собирался совершить теракт, полностью поменял показания и настаивает на том, что случившееся не имеет отношения к теракту, а сам он был не в себе в день нападения, сообщает издание Dagbladet со ссылкой на адвоката задержанного Уле Лунда.
"Он полностью дистанцировался от связи с терроризмом, теперь он утверждает, что плохо себя чувствовал в тот день, когда все произошло", — цитирует издание слова адвоката.
Кроме того, по сообщению защитника россиянина, арестованный утверждает, что приехал в Осло в отпуск.
Сразу после задержания на допросе в полиции россиянин утверждал, что все произошедшее — террористический акт.
По информации издания, мужчина приехал в Осло из Уфы через Стокгольм, у него также был обратный билет в Москву.
"В Осло он приехал случайно. По моему мнению, он — волк-одиночка", — считает адвокат.
В полиции пока не говорят о том, что в деле россиянина могут произойти немедленные изменения, и утверждают, что арестованный и раньше менял показания.
В субботу окружной суд Осло арестовал 20-летнего россиянина по подозрению в терроризме. Отмечается, что россиянин прибыл в Норвегию из Швеции и в тот же день напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Подозреваемого задержали вскоре после нападения. Женщина выжила после нападения и находится в больнице. По словам российского посольства в Осло, россиянин отказался от консульской помощи.
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины "Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На захват самолета «Аэрофлота» пошли с «голыми руками»7
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»195
Число жертв крушения Ту-22М3 растет98
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М385
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце13
Видео
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
01:09
СК опубликовал видео с горящих танкеров
Происшествия
00:13
На захват самолета «Аэрофлота» пошли с «голыми руками»
Происшествия
00:34
Число жертв крушения Ту-22М3 растет
Происшествия
00:31
Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске
Происшествия
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:13
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»
Происшествия
02:50
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
Происшествия
00:10
В аэропорт Ханты-Мансийска прибыл снайпер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение