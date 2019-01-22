СК опубликовал видео с горящих танкеров

СК РФ опубликовал видео с горящих танкеров в Черном море

В районе Керченского пролива продолжают гореть два танкера. Следственный комитет России обнародовал видео с места ЧП. Благодаря этим кадрам можно получить представление о масштабе катастрофы.

Как сообщалось ранее, спасатели приняли решение не тушить огонь, а дождаться полного выгорания сжиженного газа. Однако на видеокадрах запечатлен момент, когда огонь пытаются заливать струей воды со спасательного судна.

По информации Росморречфлота, что один из горящих танкеров под названием «Маэстро», может полностью затонуть. Сейчас его крен составляет уже 35 процентов.

Напомним, инцидент в нейтральных водах Черного моря произошел вчера, когда во время передачи топлива с одного борта на другой начался пожар. На судах «Канди» и «Маэстро», которые шли под флагом Танзании, находились 32 человека. В результате возгорания погибли 10 членов экипажа, 12 спасены, еще 10 числятся пропавшими без вести.