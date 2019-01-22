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Изуродованная после пластической операции видеоблогерша покончила с собой 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Китайская видеоблогерша по фамилию Лю покончила с собой после неудачной пластики, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.
За день до самоубийства 23-летняя жительница восточной провинции Аньхой была спасена из пожара. Спасатели вытащили ее с 18-го этажа горящего здания. Отмечается, что на опубликованном в соцсетях видео было слышно, как Лю кричит, что не хочет, чтобы кто-либо видел ее лицо.
Лю приняла решение изменить внешность в 2018 году. Издание замечает, что до операции девушка была привлекательной, однако пошла на изменения ради привлечения большего числа подписчиков. После неудачной операции девушка перестала выходить из дома, отмечается также, что ее парень прекратил с ней отношения.
South China Morning Post пишет, что пластическая хирургия переживает бум в Китае. Ресурс объясняет это ростом дохода населения и культом идеального внешнего вида в социальных сетях.
В декабре 2018 года британская звезда реалити-шоу и фотомодель Кэти Прайс выставила на всеобщее обозрение свою операцию по подтяжке лица. Девушка, находящаяся под местным наркозом, вела трансляцию по исправлению предыдущей неудачной пластики, за что навлекла на себя гнев.
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