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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

Лесли и Рыбку освободили 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: соцсети
Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) освободили из изолятора временного содержания, где они находились с 17 января. Об этом сообщает адвокат и правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката Кириллова Светлану Сидоркину.
Обвинение Рыбке и Лесли не предъявлено, обязательство о явке в полицию отозвано.
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Напомним, 17 января Настя Рыбка и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией и помещены в следственный изолятор «Зябликово».
Происшествия , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , МВД , ФСИН
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