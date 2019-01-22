Лесли и Рыбку освободили 

Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) освободили из изолятора временного содержания, где они находились с 17 января. Об этом сообщает адвокат и правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката Кириллова Светлану Сидоркину.
Обвинение Рыбке и Лесли не предъявлено, обязательство о явке в полицию отозвано.
Напомним, 17 января Настя Рыбка и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией и помещены в следственный изолятор «Зябликово».