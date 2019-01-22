Лесли и Рыбку освободили

Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли ( Александра Кириллова ) освободили из изолятора временного содержания, где они находились с 17 января. Об этом сообщает адвокат и правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката Кириллова Светлану Сидоркину.

Обвинение Рыбке и Лесли не предъявлено, обязательство о явке в полицию отозвано.