В аэропорт Ханты-Мансийска прибыл снайпер

В аэропорт Ханты-Мансийска , где стоит угнанный сегодня самолет, прибыл снайпер. Об этом сообщает «360».

Издание опубликовали видео, снятое на месте событий. На нем запечатлен мужчина в темной одежде, похожей на форменную, и с находящимся в чехле продолговатым предметом в руках. По данным «360», мужчина — снайпер, а предмет — винтовка.

Несколько часов назад СМИ сообщили о захвате рейса авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва. По данным прессы, 41-летний гражданин России, психически нездоровый серийный правонарушитель, потребовал от экипажа лететь в Афганистан.

Некоторое время спустя лайнер приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета сначала сообщили о задержании угонщика, а позже опровергли эту информацию.

По данным СМИ, захватчик и более 70 пассажиров рейса, в том числе дети, по-прежнему находятся внутри воздушного судна, а на подъезде к воздушной гавани дежурят по меньшей мере 10 экипажей полиции.