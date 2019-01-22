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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

В аэропорт Ханты-Мансийска прибыл снайпер 

Рамблер + ещё 3 31 минуту назад
В аэропорт Ханты-Мансийска, где стоит угнанный сегодня самолет, прибыл снайпер. Об этом сообщает «360».
Издание опубликовали видео, снятое на месте событий. На нем запечатлен мужчина в темной одежде, похожей на форменную, и с находящимся в чехле продолговатым предметом в руках. По данным «360», мужчина — снайпер, а предмет — винтовка.
Несколько часов назад СМИ сообщили о захвате рейса авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва. По данным прессы, 41-летний гражданин России, психически нездоровый серийный правонарушитель, потребовал от экипажа лететь в Афганистан.
Некоторое время спустя лайнер приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета сначала сообщили о задержании угонщика, а позже опровергли эту информацию.
По данным СМИ, захватчик и более 70 пассажиров рейса, в том числе дети, по-прежнему находятся внутри воздушного судна, а на подъезде к воздушной гавани дежурят по меньшей мере 10 экипажей полиции.
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Происшествия , Видео , НАК , Аэрофлот , Ханты-Мансийск
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