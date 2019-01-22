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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

НАК высказался о задержании угонщика самолета 

Рамблер + ещё 22 49 минут назад
Фото: ТАСС
Угонщик самолета, летевшего рейсом Сургут — Москва, не был задержан, опровергли в Национальном антитеррористическом комитете свое же сообщение.
Ранее в информационном центре НАК рассказали ТАСС, что мужчина, захвативший самолет авиакомпании «Аэрофлот», был задержан. Теперь же там опровергли эту информацию.
Согласно новым данным, угонщик до сих пор не покинул лайнер, приземлившийся в Ханты-Мансийске.
Ранее СМИ сообщили, что 41-летний пассажир рейса Сургут — Москва, гражданин России, потребовал смены направления полета — на Афганистан.
По данным прессы, ранее угонщик не раз задерживался за совершение административных правонарушений в состоянии опьянения и может быть психически нездоров.
По словам собеседника ТАСС в силовых структурах региона, на борту самолета находятся свыше 70 пассажиров, в том числе дети.
Происшествия , НАК , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Москва , Сургут
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