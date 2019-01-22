НАК высказался о задержании угонщика самолета

Ранее в информационном центре НАК рассказали ТАСС , что мужчина, захвативший самолет авиакомпании «Аэрофлот» , был задержан. Теперь же там опровергли эту информацию.

Согласно новым данным, угонщик до сих пор не покинул лайнер, приземлившийся в Ханты-Мансийске.

Ранее СМИ сообщили, что 41-летний пассажир рейса Сургут — Москва, гражданин России, потребовал смены направления полета — на Афганистан.

По данным прессы, ранее угонщик не раз задерживался за совершение административных правонарушений в состоянии опьянения и может быть психически нездоров.

По словам собеседника ТАСС в силовых структурах региона, на борту самолета находятся свыше 70 пассажиров, в том числе дети.