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В Москве таксист привез пассажиров к грабителям 

Рамблер + ещё 11 27 минут назад
В Москве водитель «Яндекс. Такси» сговорился с бандой грабителей и привез к ним в засаду своего пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, менеджер крупной московской компании и его друг взывали такси в Фили. Mash отмечает, что «по адресу» их встретили трое грабителей, они ударили менеджера, серьезно избили его друга и забрали у них кошелек и телефон.
Преступники попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему их быстро нашла полиция. На допросе грабители рассказали о сговоре с таксистом. Полицейские подозревают, что члены банды могут быть причастны к серии ограблений.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что всего за несколько дней декабря 2018 года москвичи лишились почти двух миллионов рублей после поездок с таксистами. Одна из самых крупных краж произошла 23 декабря: после поездки мужчина остался без смартфона за 60 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей с карты.
Происшествия , Видео , Криминал , РЕН ТВ , Москва
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