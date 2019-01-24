В Москве таксист привез пассажиров к грабителям

Москве водитель «Яндекс. Такси» сговорился с бандой грабителей и привез к ним в засаду своего пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, менеджер крупной московской компании и его друг взывали такси в Фили. Mash отмечает, что «по адресу» их встретили трое грабителей, они ударили менеджера, серьезно избили его друга и забрали у них кошелек и телефон.

Преступники попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему их быстро нашла полиция. На допросе грабители рассказали о сговоре с таксистом. Полицейские подозревают, что члены банды могут быть причастны к серии ограблений.