Таксист прищемил дверью ухо пассажирки

На северо-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой. Полиция выясняет подробности произошедшего.

Инцидент произошел возле клуба на улице Академика Королева. Женщина вызвала такси, а затем начала оскорблять водителя.

"Тот резко закрыл дверь машины и при этом задел ею голову пассажирки, повредив ухо", — рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Женщину увезли в больницу с травмой ушной раковины. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.