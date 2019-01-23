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Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле

Таксист прищемил дверью ухо пассажирки 

ТВ Центр + ещё 10 57 минут назад
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
На северо-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой. Полиция выясняет подробности произошедшего.
Инцидент произошел возле клуба на улице Академика Королева. Женщина вызвала такси, а затем начала оскорблять водителя.
"Тот резко закрыл дверь машины и при этом задел ею голову пассажирки, повредив ухо", — рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Женщину увезли в больницу с травмой ушной раковины. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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