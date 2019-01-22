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Охранник избил двоих подростков в магазине Fix Price в центре Москвы 

Ридус + ещё 1 47 минут назад
Фото: © google maps
Охранник магазина Fix Price, расположенного на улице Нижегородской в Москве, избил двоих подростков, сообщили «Ридусу» в пресс-службе столичного главка МВД.
Поступила информация по факту нанесения телесных повреждений по адресу улица Нижегородская, 32, строение «А», магазин. Прибыли полицейские. На месте находились молодые люди 2002 и 2003 года рождения. Произошел конфликт с работником этого заведения. Со слов заявителя, он им нанес телесные повреждения, — рассказал представитель главка.
По его словам, охранник и двое подростков были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В администрации сети магазинов Fix Price не подтвердили факт ЧП.
«У меня такой информации нет. Вот в МВД и в ту контору, которая это пишет — туда тогда вопросы задавайте», — сообщил «Ридусу» представитель компании Константин Беляков.
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Происшествия , Константин Беляков , МВД , Бэст прайс , Ридус , Москва
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