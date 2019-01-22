Охранник избил двоих подростков в магазине Fix Price в центре Москвы

Поступила информация по факту нанесения телесных повреждений по адресу улица Нижегородская, 32, строение «А», магазин. Прибыли полицейские. На месте находились молодые люди 2002 и 2003 года рождения. Произошел конфликт с работником этого заведения. Со слов заявителя, он им нанес телесные повреждения, — рассказал представитель главка.

По его словам, охранник и двое подростков были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации сети магазинов Fix Price не подтвердили факт ЧП.