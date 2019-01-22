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В Самаре пьяный мужчина напал на пожилого врача скорой помощи 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал на приехавшего к нему по вызову 82-летнего врача скорой помощи в Самаре, сообщила во вторник РИА Новости представитель минздрава региона.
По ее словам, инцидент произошел 16 января в поселке Прибрежный в Красноглинском районе Самары. В подъезд одного из домов по вызову приехал 82-летний врач "скорой", который начал оказывать помощь находившемуся на лестничной клетке пьяному молодому человеку. Последний, по данным минздрава, несколько раз ударил медика и убежал.
"По факту травмирования 82-летнего врача администрация скорой помощи обратилась в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области, по факту произошедшего проводится проверка, опрошены очевидцы инцидента.
"Личность предполагаемого злоумышленника установлена. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в полиции.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в настоящее время поиск молодого человека, ударившего врача, продолжается.
По данным областного минздрава, пострадавший врач госпитализирован не был, в день инцидента он отработал дежурство, после чего ушел на больничный. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Самара
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