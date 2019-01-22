В Самаре пьяный мужчина напал на пожилого врача скорой помощи

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал на приехавшего к нему по вызову 82-летнего врача скорой помощи в Самаре , сообщила во вторник РИА Новости представитель минздрава региона.

По ее словам, инцидент произошел 16 января в поселке Прибрежный в Красноглинском районе Самары. В подъезд одного из домов по вызову приехал 82-летний врач "скорой", который начал оказывать помощь находившемуся на лестничной клетке пьяному молодому человеку. Последний, по данным минздрава, несколько раз ударил медика и убежал.

"По факту травмирования 82-летнего врача администрация скорой помощи обратилась в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области, по факту произошедшего проводится проверка, опрошены очевидцы инцидента.

"Личность предполагаемого злоумышленника установлена. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в полиции.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в настоящее время поиск молодого человека, ударившего врача, продолжается.

По данным областного минздрава, пострадавший врач госпитализирован не был, в день инцидента он отработал дежурство, после чего ушел на больничный. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.