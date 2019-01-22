Якобы изнасилованная фельдшер в Омске отказалась от разбирательств

Ранее местный портал Om1.ru написал, что 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи. По данным издания, женщина якобы заявила, что во время дежурства 1 января ее в комнате отдыха изнасиловали двое мужчин-врачей. СК начал проверку заявления женщины, поступившего из полиции.

"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления", — сообщила Болдинова, отметив, что еще до окончания проверки женщина заявила о том, что хочет ее прекратить и отказывается от разбирательств в отношении врачей.

В управлении пояснили, что следователи не нашли в действиях коллег фельдшера признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", однако мужчины признались, что действительно наговорили своей коллеге пошлостей, по их словам, в шутку прикасались к ней, делали неоднозначные комплименты.