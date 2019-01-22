Следователи в Омске после проверки заявления фельдшера о том, что ее якобы изнасиловали коллеги — врачи скорой станции помощи, отказали в возбуждении уголовного дела, так как установили, что сексуального насилия не было, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региону Лариса Болдинова.
Ранее местный портал Om1.ru написал, что 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи. По данным издания, женщина якобы заявила, что во время дежурства 1 января ее в комнате отдыха изнасиловали двое мужчин-врачей. СК начал проверку заявления женщины, поступившего из полиции.
"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления", — сообщила Болдинова, отметив, что еще до окончания проверки женщина заявила о том, что хочет ее прекратить и отказывается от разбирательств в отношении врачей.
В управлении пояснили, что следователи не нашли в действиях коллег фельдшера признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", однако мужчины признались, что действительно наговорили своей коллеге пошлостей, по их словам, в шутку прикасались к ней, делали неоднозначные комплименты.
Ранее сообщалось, что в уфимскую полицию в конце октября прошлого года с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка-дознаватель. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району. Трое подозреваемых — высокопоставленные полицейские Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — были уволены, а потом арестованы. Они содержатся в СИЗО №1 города Уфы.