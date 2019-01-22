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Возросло число погибших при возгорании судов в Керченском проливе 

Газета.Ru 1 час назад
Источник в экстренных службах заявил, что при пожаре на судах "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"14 погибших", — сказал источник.
В настоящее время судьба еще шести человек остается неизвестной.
Ранее в пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания судов в Керченском проливе завершена.
Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Корабли находились за пределами территориальных вод России.
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