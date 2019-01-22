Возросло число погибших при возгорании судов в Керченском проливе

Источник в экстренных службах заявил, что при пожаре на судах "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"14 погибших", — сказал источник.

В настоящее время судьба еще шести человек остается неизвестной.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания судов в Керченском проливе завершена.

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Корабли находились за пределами территориальных вод России.