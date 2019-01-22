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Магнитогорский мэр объяснил внезапное падение уцелевшей стены многоэтажки 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Напугавшее магнитогорцев падение уцелевшей после взрыва газа стены многоэтажки произошло в результате намеренных действий рабочих. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников, передает Ura.ru.
«Есть технологический процесс. Предполагали некий ход событий. В течение суток он меняется. Решения принимаются с учетом фактического состояния конструкций», — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что разбирающий здание подрядчик не обязан отчитываться перед СМИ, а рабочие сработали «филигранно».
Ранее в воскресенье, 20 января, очевидцы сняли, как обрушилась стена поврежденного взрывом газа жилого здания, несмотря на заявление подрядчика, что конструкции устоят до начала рабочей недели.
Жильцов о проведении работ не предупреждали, в итоге им пришлось в спешке без вещей и верхней одежды выбегать на улицу.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилой многоэтажки, погибли 39 человек. Позднее сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В Следственном комитете России отвергли версию о теракте: на месте происшествия не обнаружено следов взрывчатых веществ.
Жители города стали получать сообщения об угрозе новых взрывов.
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Происшествия , Сергей Бердников , Исламское государство , СКР , РИА Ura.ru
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