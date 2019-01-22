Заключенные напали на сотрудников колонии в Ростовской области

"При проведении внепланового обыска несколько осужденных отряда № 4 предприняли попытку передать имеющиеся у них запрещенные предметы осужденным из других соседних отрядов. При попытке их изъятия четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности исправительной колонии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас осужденные находятся в штрафном изоляторе. Пострадавшим сотрудникам колонии оказали первую помощь, они находятся в больнице.