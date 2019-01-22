Осужденные в исправительной колонии общего режима № 12 города Каменск— Шахтинский (Ростовская область) напали на сотрудников исправительного учреждения. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.
"При проведении внепланового обыска несколько осужденных отряда № 4 предприняли попытку передать имеющиеся у них запрещенные предметы осужденным из других соседних отрядов. При попытке их изъятия четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности исправительной колонии", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас осужденные находятся в штрафном изоляторе. Пострадавшим сотрудникам колонии оказали первую помощь, они находятся в больнице.
"По факту случившегося ГУ ФСИН по Ростовской области проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственное управление СК РФ по Ростовской области для дачи правовой оценки", — добавили в пресс-службе ведомства.