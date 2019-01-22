В Петербурге загорелся Арбитражный суд

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В Арбитражном суде Петербурга пожар 

МетаГазета + ещё 16 48 минут назад
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда, расположенное на Суворовском проспекте, 50-52. Пламенем охвачены помещения на пятом этаже здания. Специалисты МЧС выехали на место происшествия. СМИ разместили видео горящего здания.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
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