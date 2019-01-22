В Петербурге загорелся Арбитражный суд

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В Арбитражном суде Петербурга пожар
МетаГазета
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ещё 16
48 минут назад
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В
Петербурге
загорелось здание Арбитражного суда, расположенное на Суворовском проспекте, 50-52. Пламенем охвачены помещения на пятом этаже здания. Специалисты
МЧС
выехали на место происшествия. СМИ разместили
видео
горящего здания.
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