Осужденные женщины избили сотрудников российской колонии

63-летнюю осужденную за убийство и 18-летнюю осужденную за кражи подозревают в деорганизации деятельности учреждения.

По версии следствия, женщины избили сотрудников ИК тростью и деревянной палкой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если вина осужденных будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 14 января сообщалось, что Губахинский суд Пермского края признал заключенного виновным в даче взяток сотруднику колонии за поблажки себе и своим друзьям. Ему назначили 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот срок включает в себя наказание с учетом предыдущей судимости. Также осужденный должен заплатить штраф в 850 тысяч рублей.