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Осужденные женщины избили сотрудников российской колонии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В отношении заключенных исправительной колонии №7 в Камчатском крае возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает региональное управление СК.
63-летнюю осужденную за убийство и 18-летнюю осужденную за кражи подозревают в деорганизации деятельности учреждения.
По версии следствия, женщины избили сотрудников ИК тростью и деревянной палкой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Если вина осужденных будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее 14 января сообщалось, что Губахинский суд Пермского края признал заключенного виновным в даче взяток сотруднику колонии за поблажки себе и своим друзьям. Ему назначили 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот срок включает в себя наказание с учетом предыдущей судимости. Также осужденный должен заплатить штраф в 850 тысяч рублей.
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Происшествия , ФСИН , Камчатский Край
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