В Иркутске самолет прервал взлет из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines не смог вылететь из аэропорта в Иркутске из-за проблем с двигателем.

«Пассажиров высадили, разрегистрировали и назначили другое время вылета — на 19:00. Прибудет второй борт», — пояснили в пресс-службе порта.

Рейс должен был вылететь из Иркутска в Пхукет. Самолет перевозил 420 пассажиров, в том числе 60 детей. Во вторник утром, 22 января, когда лайнер выехал на рулежную дорожку и начал разгон, пассажиры услышали хлопок.

Пассажиры, находящиеся в воздушной гавани, регистрируются на резервный борт, который прибудет из Ростова. Причина звука в двигателе выясняется, версия о возгорании не рассматривается.