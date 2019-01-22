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В Иркутске самолет прервал взлет из-за проблем с двигателем 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Papas Dos / A321 Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines не смог вылететь из аэропорта в Иркутске из-за проблем с двигателем.
«Пассажиров высадили, разрегистрировали и назначили другое время вылета — на 19:00. Прибудет второй борт», — пояснили в пресс-службе порта.
Рейс должен был вылететь из Иркутска в Пхукет. Самолет перевозил 420 пассажиров, в том числе 60 детей. Во вторник утром, 22 января, когда лайнер выехал на рулежную дорожку и начал разгон, пассажиры услышали хлопок.
Пассажиры, находящиеся в воздушной гавани, регистрируются на резервный борт, который прибудет из Ростова. Причина звука в двигателе выясняется, версия о возгорании не рассматривается.
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