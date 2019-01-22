После громкого убийства в BlaBlacar введут паспортный контроль

Как стало известно в ходе следственно розыскных мероприятий, во время планирования громкого убийства, преступник создал ложные страницы, чтобы наверняка занять все места в машине и остаться с ней наедине.

В следствии чего, женщина водитель была убита. Автомобиль был найден через несколько дней совершенно в другом городу. Известно, что на данный момент пользователь лишь подтверждает свой номер телефона и почту, никаких других проверок личности не проводиться.

Именно по этому было принято решение начать проводить идентификацию по паспорту каждого пассажира. Подобные меры направлены чтобы обезопасить водителей от опасных ситуаций и нападений со стороны пассажиров. Но при этом программа продолжит фиксировать всю техническую информацию по устройству с которого осуществлен вход.