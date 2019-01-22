Восемь моряков числятся пропавшими без вести после ЧП в Черном море

Восемь моряков числятся пропавшими без вести после пожара на двух судах в Черном море, поисково-спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 спасены. Всего на двух судах находился 31 человек.