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Восемь моряков числятся пропавшими без вести после ЧП в Черном море 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Восемь моряков числятся пропавшими без вести после пожара на двух судах в Черном море, поисково-спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 спасены. Всего на двух судах находился 31 человек.
"Восемь человек остаются без вести пропавшими. Поисково-спасательная операция продолжается", — сказали РИА Новости в пресс-службе.
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