Пострадавших при ЧП в Черном море не могут доставить в порт из-за непогоды

Пострадавших с двух горящих танкеров в Черном море не могут доставить в порт Крыма из-за непогоды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко.

"Люди до сих пор не поступили. Они рассеяны по кораблям. Их должны сейчас собрать, после чего доставить в порт Керчи. Но там погодные условия сложные. Мы всю ночь прождали, машины скорой помощи в порту остаются", — сказал он.

Ранее сообщалось, что пять судов продолжают поиски членов экипажа двух кораблей, загоревшихся в Черном море.

Источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли десять человек.