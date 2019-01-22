Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавших при ЧП в Черном море не могут доставить в порт из-за непогоды 

Газета.Ru + ещё 6
Фото: Роман Яндолин/РИА «Новости»
Пострадавших с двух горящих танкеров в Черном море не могут доставить в порт Крыма из-за непогоды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко.
"Люди до сих пор не поступили. Они рассеяны по кораблям. Их должны сейчас собрать, после чего доставить в порт Керчи. Но там погодные условия сложные. Мы всю ночь прождали, машины скорой помощи в порту остаются", — сказал он.
Ранее сообщалось, что пять судов продолжают поиски членов экипажа двух кораблей, загоревшихся в Черном море.
Источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли десять человек.
Газета.Ru: последние новости
В Москве теплоход врезался в причал На реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы Морозы в Якутии приблизились к -60°C
Происшествия , Пожары , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подарили победу РФ без единого выстрела305
В Киеве признались в «позорном провале» Украины98
Раскрыта главная проблема отношений США и РФ11
Виторган разбил нос Богомолову33
Москвичей ждет испытание погодой2
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение