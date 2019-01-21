У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль

У Павла Яромчука, одного из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе , обнаружена опухоль головного мозга. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Яромчука Наиля Багаутдинова.

Как рассказал адвокат, опухоль обнаружили после того, как Яромчук потерял сознание во время судебного заседания, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения.

Багаутдинов рассказал, что защита подозреваемого предоставила суду все медицинские заключения, однако суд оставил решение о продлении ареста в силе.

По словам адвоката, специалисты, делающие заключение на основании компьютерной томографии, посоветовали как можно быстрее сделать углубленное медицинское обследование, пройти процедуру МРТ, на основании чего врачи определятся в необходимости оперативного вмешательства или же разрешат Яромчуку проходить лечение в амбулаторных условиях.

Защита Яромчука намерена просить об изменении меры пресечения, чтобы он мог пройти медицинские обследования.

По словам Багаутдинова, за три месяца ареста Яромчук похудел на 20 кг.