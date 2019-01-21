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В Шереметьеве Boeing выкатился за пределы взлетной полосы 

Москва24 + ещё 1 28 минут назад
Фото: ТАСС
В аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, самолет рейсом из Астаны во время посадки выкатился за пределы ВПП, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
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В МЧС РФ сообщили, что лайнер незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет при инциденте поврежден не был.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
13 января пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом.
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Происшествия , Boeing , МЧС , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Астана
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