В аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, самолет рейсом из Астаны во время посадки выкатился за пределы ВПП, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
В МЧС РФ сообщили, что лайнер незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет при инциденте поврежден не был.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
13 января пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом.