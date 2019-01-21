В Шереметьеве Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

"По предварительной информации, самолет рейсом из Астаны во время посадки выкатился за пределы ВПП, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

МЧС РФ сообщили, что лайнер незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет при инциденте поврежден не был.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 января пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом.