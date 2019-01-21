36-летняя китаянка Джиджи Ву, известная как «путешественница в бикини», насмерть замерзла в горах Тайваня. Об этом сообщает The Daily Mail.
Джиджи Ву прославилась благодаря своему блогу, в котором выкладывала фотографии из многочисленных путешествий. Девушка часто фотографировалась в бикини или обнаженной, и за ее блогом следили тысячи подписчиков.
19 января Джиджи послала сигнал бедствия с Юйшаня — самой высокой горы Тайваня. Она сообщила, что упала в узкое ущелье и не может выбраться самостоятельно.
Вертолетам не удалось обнаружить девушку из-за плохих погодных условий, и тогда на поиски отправились две группы альпинистов.
Альпинисты нашли тело Джиджи на дне ущелья — причиной смерти стало переохлаждение.