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«Путешественница в бикини» насмерть замерзла в горах 

Рамблер + ещё 2 40 минут назад
Фото: Facebook / GigiWu.BGN
36-летняя китаянка Джиджи Ву, известная как «путешественница в бикини», насмерть замерзла в горах Тайваня. Об этом сообщает The Daily Mail.
Джиджи Ву прославилась благодаря своему блогу, в котором выкладывала фотографии из многочисленных путешествий. Девушка часто фотографировалась в бикини или обнаженной, и за ее блогом следили тысячи подписчиков.
19 января Джиджи послала сигнал бедствия с Юйшаня — самой высокой горы Тайваня. Она сообщила, что упала в узкое ущелье и не может выбраться самостоятельно.
Вертолетам не удалось обнаружить девушку из-за плохих погодных условий, и тогда на поиски отправились две группы альпинистов.
Альпинисты нашли тело Джиджи на дне ущелья — причиной смерти стало переохлаждение.
Происшествия
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