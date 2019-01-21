«Путешественница в бикини» насмерть замерзла в горах

36-летняя китаянка Джиджи Ву, известная как «путешественница в бикини», насмерть замерзла в горах Тайваня. Об этом сообщает The Daily Mail.

Джиджи Ву прославилась благодаря своему блогу, в котором выкладывала фотографии из многочисленных путешествий. Девушка часто фотографировалась в бикини или обнаженной, и за ее блогом следили тысячи подписчиков.

19 января Джиджи послала сигнал бедствия с Юйшаня — самой высокой горы Тайваня. Она сообщила, что упала в узкое ущелье и не может выбраться самостоятельно.

Вертолетам не удалось обнаружить девушку из-за плохих погодных условий, и тогда на поиски отправились две группы альпинистов.

Альпинисты нашли тело Джиджи на дне ущелья — причиной смерти стало переохлаждение.