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Суд арестовал $750 млн на счетах Магомедовых 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: News.ru
Тверской суд Москвы арестовал $750 млн, перечисленные «Транснефтью» на счета братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых за пакет акций Новороссийского морского торгового порта.
По данным источника РБК, суд арестовал счета Магомедовых ещё до того, как «Транснефть» перечислила на них средства. Из-за блокировки средств Зиявудин Магомедов не смог расплатиться по кредитам Якутской топливно-энергетической компании и может утратить контроль над ней.
Ранее News.ru писал, что сотрудники АО «Объединённая зерновая компания» дали показания в рамках уголовного дела совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в хищении, растрате и создании организованного преступного сообщества. Новые свидетельские показания позволят закрепить доказательную базу против братьев.
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Происшествия , Криминал , Зиявудин Магомедов , Транснефть , ЯТЭК , Новороссийский морской торговый порт , Москва
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