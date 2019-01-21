Суд арестовал $750 млн на счетах Магомедовых

По данным источника РБК, суд арестовал счета Магомедовых ещё до того, как «Транснефть» перечислила на них средства. Из-за блокировки средств Зиявудин Магомедов не смог расплатиться по кредитам Якутской топливно-энергетической компании и может утратить контроль над ней.

Ранее News.ru писал, что сотрудники АО «Объединённая зерновая компания» дали показания в рамках уголовного дела совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в хищении, растрате и создании организованного преступного сообщества. Новые свидетельские показания позволят закрепить доказательную базу против братьев.