Следователи начали проверку после аварии на трубе с горячей водой в Самаре, в результате которой пострадали 11 человек, сообщает во вторник управление СК по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о порыве трубы с горячей водой на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. По данным минздрава региона, в результате пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы в ожоговый центр больницы имени Пирогова.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС по региону, на резервную схему горячего водоснабжения переведены 471 жилой дом, а также 17 детских садов, 15 школ и девять медицинских учреждений. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в своем аккаунте в Twitter сообщил, что из-за выхода горячей воды на поверхность было временно остановлено движение трамваев и троллейбусов в Кировском районе. Спасателям также пришлось эвакуировать пассажиров трамвая, так как кипяток залил улицу. В настоящее время, по данным департамента транспорта города, движение общественного транспорта в районе аварии восстановлено, трамваи и троллейбусы ходят по обычной схеме.