Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дилдахмет заявил, что на реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Сообщается, что рыбы погибли из-за токсических действий аммиака. Их вскрытие это подтвердило.
По словам Дилдахмета, с 3 декабря 2018 года организован отбор проб воды в реке Урал. В результате было выявлено превышение предельно допустимой концентрации хлоридов.
Отмечается, что более точные причины массовой гибели рыб будут известны после окончания следствия.
Ранее сообщалось, что экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине.