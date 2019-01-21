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На реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дилдахмет заявил, что на реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Сообщается, что рыбы погибли из-за токсических действий аммиака. Их вскрытие это подтвердило.
По словам Дилдахмета, с 3 декабря 2018 года организован отбор проб воды в реке Урал. В результате было выявлено превышение предельно допустимой концентрации хлоридов.
Отмечается, что более точные причины массовой гибели рыб будут известны после окончания следствия.
Ранее сообщалось, что экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине.
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