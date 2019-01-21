На реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы

Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дилдахмет заявил, что на реке Урал собрали более 87 тонн мертвой рыбы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке

Сообщается, что рыбы погибли из-за токсических действий аммиака. Их вскрытие это подтвердило.

По словам Дилдахмета, с 3 декабря 2018 года организован отбор проб воды в реке Урал. В результате было выявлено превышение предельно допустимой концентрации хлоридов.

Отмечается, что более точные причины массовой гибели рыб будут известны после окончания следствия.

Ранее сообщалось, что экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине.