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В Барнауле прекратили дело против студента за мемы в соцсетях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / TBIT
Железнодорожный суд Барнаула в понедельник прекратил уголовное дело в отношении студента Даниила Маркина, оказавшегося на скамье подсудимых из-за мемов в соцсетях, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Суд над Маркиным начался в июле 2018 года после того, как следователи предъявили обвинение о возбуждении ненависти, а также унижении достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. По данным следствия, в социальной сети Маркин разместил изображения с текстом и высказываниями об изображении персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу, над головой которого нарисован нимб.
"Судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Дело прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления", — сказал представитель ведомства. Сам Маркин сообщил на своей странице "Вконтакте", что никаких компенсаций в связи с декриминализацией ему выплачено не будет, однако оспаривать это решение он не намерен.
Ранее следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной. Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных. Верховный суд РФ в сентябре 2018 года на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды") должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в соцсети.
Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Он принят Госдумой и одобрен Совфедом. Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.
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Происшествия , Джон Сноу , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Барнаул
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