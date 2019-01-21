В Барнауле прекратили дело против студента за мемы в соцсетях

Железнодорожный суд Барнаула в понедельник прекратил уголовное дело в отношении студента Даниила Маркина, оказавшегося на скамье подсудимых из-за мемов в соцсетях, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Суд над Маркиным начался в июле 2018 года после того, как следователи предъявили обвинение о возбуждении ненависти, а также унижении достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. По данным следствия, в социальной сети Маркин разместил изображения с текстом и высказываниями об изображении персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу , над головой которого нарисован нимб.

"Судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Дело прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления", — сказал представитель ведомства. Сам Маркин сообщил на своей странице "Вконтакте", что никаких компенсаций в связи с декриминализацией ему выплачено не будет, однако оспаривать это решение он не намерен.

Ранее следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной. Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных. Верховный суд РФ в сентябре 2018 года на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды") должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в соцсети.