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Львы насмерть загрызли посетителя зоопарка: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2
Фото: РИА Новости
Работникам зоопарка удалось вытащить мужчину из пастей львов примерно через пять минут.
В Индии в одном из зоопарков львы загрызли мужчину, который перебрался через 30-футовое ограждение и оказался в сафари.
Во время трагедии в зоопарке проезжал автобус с посетителями. Водитель, увидев происходящее, вызвал местных сотрудников.
Работникам удалось вытащить мужчину из пастей львов примерно через пять минут. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где через некоторое время скончался.
«У умершего были серьезные травмы правого глаза, шеи и царапины на груди и бедре», — сказали дежурные врачи в больнице.
Как сообщает издание Mirror, личность погибшего не установлена. Если за телом никто не обратится в течение 72 часов, будет произведено вскрытие.
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