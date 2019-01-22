Львы насмерть загрызли посетителя зоопарка: видео

Работникам зоопарка удалось вытащить мужчину из пастей львов примерно через пять минут.

Индии в одном из зоопарков львы загрызли мужчину, который перебрался через 30-футовое ограждение и оказался в сафари.

Во время трагедии в зоопарке проезжал автобус с посетителями. Водитель, увидев происходящее, вызвал местных сотрудников.

Работникам удалось вытащить мужчину из пастей львов примерно через пять минут. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где через некоторое время скончался.

«У умершего были серьезные травмы правого глаза, шеи и царапины на груди и бедре», — сказали дежурные врачи в больнице.

Как сообщает издание Mirror, личность погибшего не установлена. Если за телом никто не обратится в течение 72 часов, будет произведено вскрытие.