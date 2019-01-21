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В метро Москвы произошла поножовщина 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Непонятая шутка стала причиной поножовщины в метро Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, трое друзей договорились встретиться сегодня утром на платформе станции метро «Автозаводская».
Между двумя из них произошел конфликт, который один попытался уладить шуткой — слегка ударил друга. В ответ второй молодой человек вынул нож и ударил им товарища в спину по-настоящему.
По данным РЕН ТВ, в результате удара мужчина потерял сознание. В каком состоянии он находится, канал не уточняет.
Тем временем телеграм-канал Hue сообщает, что нападавший и потерпевший не были друг с другом знакомы и не конфликтовали перед инцидентом. Также канал отмечает, что ранение потерпевшего незначительно, а с нападавшим «разговаривают» полицейские.
В субботу СМИ писали, что поножовщина произошла на станции московской подземки «Трубная». По данным прессы, нападавший был пьян, а от ножа в его руке пострадали двое — один был ранен в бок, другой в ногу.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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