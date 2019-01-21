В Магнитогорске силовики проверяют анонимное сообщение об угрозе теракта в больнице

Сотрудники правоохранительных органов Магнитогорске проверяют поступившее сообщение о том, что в городской больнице № 1 может произойти теракт, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области. По информации местных СМИ, сообщение о готовящемся теракте руководство больницы получило в понедельник утром. "Сообщение было. Мы работаем вместе с компетентными органами по ранее отработанным схемам", — сказали в пресс— службе. Руководство больницы отказалось комментировать ситуацию.