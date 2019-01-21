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В Магнитогорске силовики проверяют анонимное сообщение об угрозе теракта в больнице 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске проверяют поступившее сообщение о том, что в городской больнице № 1 может произойти теракт, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.
По информации местных СМИ, сообщение о готовящемся теракте руководство больницы получило в понедельник утром.
"Сообщение было. Мы работаем вместе с компетентными органами по ранее отработанным схемам", — сказали в пресс— службе.
Руководство больницы отказалось комментировать ситуацию.
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Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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