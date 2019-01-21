ФСБ России выявила законспирированную ячейку, собиравшую средства для финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", — отметили в ФСБ. — По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике".
Выявлено финансирование на 10 млн рублей. Трое подозреваемых арестованы.