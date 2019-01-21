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В Югре проверяют сообщение о заражении воспитанников детсада гепатитом А 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проверяют сведения о заражении шести воспитанников детского сада гепатитом А, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
"Югорским межрайонным следственным отделом… организована процессуальная проверка в связи с сообщением СМИ о заражении шести воспитанников детского сада в городе Югорске гепатитом А", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В ходе проверки будут установлены причины заражения детей, условия, способствовавшие этому. После выполнения необходимых проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение", — добавили в СУ СК.
Администрация Югорска на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что случаи заболевания гепатитом А выявлены в детском саду "Гусельки", где "проводятся карантинные мероприятия". Кроме того, в образовательном учреждении организовали ежедневный осмотр воспитанников и сотрудников, а также определили круг контактных лиц, которым предстоит лабораторное обследование.
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Происшествия , СКР
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