В Югре проверяют сообщение о заражении воспитанников детсада гепатитом А

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проверяют сведения о заражении шести воспитанников детского сада гепатитом А, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ

"Югорским межрайонным следственным отделом… организована процессуальная проверка в связи с сообщением СМИ о заражении шести воспитанников детского сада в городе Югорске гепатитом А", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В ходе проверки будут установлены причины заражения детей, условия, способствовавшие этому. После выполнения необходимых проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение", — добавили в СУ СК.

Администрация Югорска на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что случаи заболевания гепатитом А выявлены в детском саду "Гусельки", где "проводятся карантинные мероприятия". Кроме того, в образовательном учреждении организовали ежедневный осмотр воспитанников и сотрудников, а также определили круг контактных лиц, которым предстоит лабораторное обследование.