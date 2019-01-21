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Полиция расстреляла семью под предлогом борьбы с террористами 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Власти Пакистана арестовали более десятка сотрудников отдела по борьбе с терроризмом после того, как полиция расправилась с невиновной семьей. Об этом пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел вечером 19 января. Полицейские остановили машину и расстреляли находившихся в ней четырех человек: владельца продуктового магазина, его жену, 13-летнюю дочь и находившегося за рулем друга семьи.
Стражи порядка утверждали, что останавливали автомобиль для проверки, но якобы находившиеся в нем повстанцы открыли по ним огонь. Они заявляли, что действовали на основе разведданных, полученных после предыдущей операции. Разыскиваемым террористом сотрудники назвали лишь водителя, обвинив его в использовании других в качестве живого щита.
При этом друзья семьи и очевидцы рассказывают совершенно иное. По их словам, полицейские врезались в машину сзади, чтобы ее остановить. Затем они хладнокровно расправились с находившимися в ней людьми. Причем перед этим из автомобиля вывели трех маленьких детей.
Также на месте происшествия в итоге не нашли никакого оружия, которым «террористы» могли бы отстреливаться. Есть и видеозапись, подтверждающая слова очевидцев. Сын погибшего владельца магазина в свою очередь рассказал, что семья направлялась на свадьбу.
В городе Лахор, где жили погибшие, прошли массовые протесты, в ходе которых демонстранты даже выставили тела убитых посреди дороги. Власти заявили, что начали расследование произошедшего. Арестованы 16 сотрудников отдела по борьбе с терроризмом, которые были причастны к стрельбе. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал принять необходимые меры.
В прошлом силы безопасности Пакистана уже обвиняли во внесудебных расправах. Один из самых громких случаев — убийство полицейским 27-летней модели из пуштунского племени в январе 2018-го. Произошедшее вызвало массовые протесты, полицию обвиняли в жестокости. Обвиняемого полицейского тогда отстраняли от работы и помещали под домашний арест.
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Происшествия , Пакистан
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