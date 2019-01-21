Дорожный конфликт закончился стрельбой и ранением в центре Москвы

Неизвестный водитель автомобиля Mercedes ранил другого участника дорожного конфликта и скрылся с места происшествия. Нападение произошло в Оболенском переулке столицы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу.

По данным полиции, конфликт возник около 23:15 по московскому времени возле первого корпуса дома № 9 по Оболенскому переулку. В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на улице.

«По предварительным данным, водитель Mercedes произвел из неустановленного оружия выстрелы в оппонента по дорожному конфликту, управлявшему ВАЗ-2109, после чего скрылся», — сказано в сообщении пресс-службы.

В полиции отметили, что водитель ВАЗ-2109 получил ранение. Сбежавшего стрелка разыскивают.