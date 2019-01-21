Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали подозреваемого в угрозах учителям столичной школы 

РИА Новости + ещё 7 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в звонках с угрозами директору и учителям столичного учебного заведения с требованием воздействовать на задолжавших родителей одного из учеников, им оказался 28-летний житель Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ранее в январе на сайте телеканала RT сообщалось, что директору и учителям столичной школы №1285 поступали угрозы от коллекторов. Неизвестные звонили и требовали "взыскать долг с родителей двух учеников, а детей "вышвырнуть" из учебного заведения". Позже в МВД подтвердили, что получали сообщения о звонках с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту на телефон одного из столичных учебных заведений и личный номер директора, а также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников. Было заведено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. Им оказался 28-летний житель столицы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Подозреваемый помещен под домашний арест.
Последние новости
Чубайс резко ответил на критику Захаровой До эстонцев дошло: они должны гибнуть за американцев, а не наоборот Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , Russia Today , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чубайс резко ответил Захаровой353
Российские военные погибли в Абхазии45
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море2
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление437
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность19
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
02:57
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
Общество
04:02
Заплутал: как пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Украина В мире
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
00:07
Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар
Общество Происшествия
00:20
На Москве-реке произошло ЧП
Происшествия
01:14
Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение