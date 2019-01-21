Сотрудники полиции задержали подозреваемого в звонках с угрозами директору и учителям столичного учебного заведения с требованием воздействовать на задолжавших родителей одного из учеников, им оказался 28-летний житель Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ранее в январе на сайте телеканала RT сообщалось, что директору и учителям столичной школы №1285 поступали угрозы от коллекторов. Неизвестные звонили и требовали "взыскать долг с родителей двух учеников, а детей "вышвырнуть" из учебного заведения". Позже в МВД подтвердили, что получали сообщения о звонках с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту на телефон одного из столичных учебных заведений и личный номер директора, а также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников. Было заведено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. Им оказался 28-летний житель столицы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Подозреваемый помещен под домашний арест.