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В Москве теплоход столкнулся с причалом 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Вечером 20 января ряд СМИ сообщили, что около 21.00 теплоход "Бьюти", на борту которого находились 96 пассажиров, врезался в набережную.
"Касание набережной произошло из-за попадания обломка льдины под перо руля. Пострадавших нет, повреждения корпуса теплохода "Бьюти" незначительные", — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
По данным пресс-службы, предварительно, причалу причинен минимальный ущерб.
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