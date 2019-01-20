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Двое детей провалились под лед в Пензенской области 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дети провалились под лед в селе Грабово Бессоновского района, один ребенок погиб, второй госпитализирован. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении следственного управления СК по Пензенской области.
"По данным следствия, в воскресенье днем два мальчика 2006 и 2009 годов рождения вышли на лед реки Суры в селе Грабово и провалились в воду. Двенадцатилетний подросток самостоятельно выбрался на берег, он госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Филатова. Девятилетний мальчик утонул", — отмечается в сообщении ведомства.
Тело мальчика вытащили из воды сотрудники МЧС. Следователи инициировали доследственную проверку по факту гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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