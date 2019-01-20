«Мертвое дело»: раскрыта тайна гибели генсека ООН

США выходит документальный фильм «Мертвое дело», в котором рассказываются неизвестные до этого подробности гибели генсека ООН Дага Хаммаршёльда. Его самолет, пролетавший над Африкой, был сбит бельгийским летчиком, чью вину до этого не могли доказать. Гибель Хаммаршёльда стала потрясением для всего мира. Дипломат, известный своей независимой позицией, положил начало миротворческим миссиям ООН, стремясь сделать организацию по настоящему нейтральной.

Самолет Douglas DC-6, на котором летели генсек ООН Даг Хаммаршёльд и еще 15 человек, был скорее всего сбит летчиком, воевавшим против центрального правительства Конго . Самолет был сбит 18 сентября 1961 года над территорией современной Замбии , куда генсек ООН летел для встречи с лидером конголезских повстанцев Моизом Чомбе.

Самолет сбил Ян Ван Рисегем, бывший пилот королевских ВВС, воевавший на стороне повстанцев. Об этом рассказал авторам документального фильма «Мертвое дело» знавший его бывший десантник Пьер Коппенс. Его рассказ приводит британское издание The Guardian, которое рассказало о подробностях фильма. По словам Коппенса, ныне покойный Рисегем рассказал ему об этом сам.

Сама документальная картина пока не вышла в свет — ее премьера состоится на следующей неделе на фестивале независимого кино в Сандэнсе, США.

Во время расследования катастрофы имя Рисегема уже всплывало: бельгийский летчик находился под подозрением, однако доказательств его вины так и не нашли.

Рисегем заявлял, что в то время не осуществлял миссий в этом районе. Не доказывали его вину и полетные листы того времени. Однако в готовящемся к выходу фильме приводятся свидетельства других пилотов, которые предполагают, что эти листы могли быть поддельным. Сам пилот, как отмечает издание, никогда не допрашивался о случившимся, но следил за новостями о катастрофе. Он умер в 2007 году.

Впоследствии выяснилось, что Рисегем служил в британских ВВС во время Второй мировой войны, его мать и жена были подданными Великобритании

Гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда стала потрясением для всего мира. Блистательный дипломат остался в памяти как одна из крупных фигур мировой политики.

На похоронах Хаммаршёльда в шведском городе Уппсала на крышке гроба была нанесена надпись «Почему?».

Подробности гибели политика с мировым именем сразу же обросли множеством слухов. Профессор МГИМО Виктор Мизин вспоминает в беседе с «Газета.Ru» , что, когда он пришел на работу в МИД , даже там в кулуарах обсуждалось немало «конспирологических версий»: «Считалось, что его убили американцы, и это было само собой разумеющиеся, хотя сам я так не думал».

Миротворец и поэт

Смерть генсека действительно называли загадочной. О его жизни и гибели на Западе было выпущено немало книг как документальных, так и художественных.

«Чуть позже, когда толпа медленно двинулась к кладбищу, он услышал, как кто-то произнес фамилию Хаммаршёльд, и понял, что не одинок в своих подозрениях. Даг Хаммаршёльд, генеральный секретарь ООН, погиб в авиационной катастрофе в 1961 году. Он летел чтобы подписать мировое соглашение, которое могло бы предотвратить гражданскую войну в Конго… Согласно некоторым данным его подстрелили наемники. Другие утверждали, что катастрофа подстроена МИ-6 совместно с ЦРУ и Секретной службой Южной Африки», — пишет в детективном романе «Холоднее войны» британский писатель Чарльз Камминг.

Несмотря на различные теории, выдвигаемые в отношении гибели генсека ООН, большинство историков и политологов сходится в оценках относительно его личности.

Его называют одним из выдающихся политиков того времени, который всегда оставался независимым. Это качество проявилось еще когда он был шведским политиком. Войдя в 1951 году в состав социал-демократического правительства страны, он сделал это будучи беспартийным министром.

Встав во главе ООН в 1953 году, он активно начал заниматься укреплением суверенитета организации. В ООН Хаммаршёльд видел прежде всего гражданскую международную организацию, которая бы была бы нейтральной ко всем государствам-членам.

Интеллигентный и обаятельный Хаммаршёльд был мастером ведения политических переговоров. Он обладал даром убеждения и мог расположить к себе любого собеседника.

Среди его личных успехов были переговоры с главой Госсовета КНР Чжоу Эньлаем об освобождении 15 летчиков США, которые попали в плен во время войны в Корее. Формально летчики во время боевых действий в этой стране находились под командованием ООН, и поэтому именно генсек вел переговоры.

Они проходили трудно, КНР даже не была членом ООН в то время и старалась затянуть переговорный процесс. Однако Хаммаршёльду удалось добиться успеха, и все пилоты были освобождены.

Сергей Орджоникидзе , который занимал пост замглавы ООН в 2000-е годы, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» роль Хаммаршёльда в создании миротворческих войск ООН.

Решение о создании миротворческих сил было принято из-за возникшего в 1956 году Суэцкого кризиса. Его суть заключалась в борьбе поддерживаемого Францией и Великобританией Израиля с Египтом за контроль над Суэцким каналом. Для решения конфликта было принято решение разместить на территории Египта нейтральные международные силы. Это стало первой миротворческой операцией ООН.

«Не имея военного опыта, но обладая необъятным знанием политики и человеческой натуры, Хаммаршёльд стал кем-то вроде главнокомандующего», — пишет о генеральном секретаре ООН его биограф Роджер Липсей в книге «Хаммаршёльд: жизнь».

По мере того как Ближний Восток становился ареной столкновения великих держав, Хаммаршёльду все больше приходилось выступать в роли медиатора и даже пожарного. Другой головной болью генсека и организации ООН стала Африка. Многие страны в то время провозглашали независимость, свергая колониальные режимы, однако европейцы не хотели покидать богатые ископаемыми места.

За военными конфликтами часто стояли интересы СССР, которые поддерживали «прогрессивные» левые правительства континента, и США, которые опасались распространения «марксизма» в Африке.

Именно ситуация в африканском государстве Конго стала причиной для первого экстренного заседания Совбеза ООН . О помощи организации просил лидер центрального постколониального правительства страны Патрис Лумумба , которому в то время противостоял лидер повстанцев Моиз Чомбе, поддержанный Бельгией, чьей колонией долгое время была территория Конго.

Тогда на стороне повстанцев сражались многие бельгийские наемники, среди которых был и Ян Ван Рисегем.

Совбезом была принята резолюция об оказании помощи правительству Конго, в которой говорилось, что Бельгия должна вывести войска. На их смену должны были прийти миротворцы ООН. Вместе с тем, Хаммаршёльд был убежден в необходимости переговоров с повстанцами Чомбе.

Это не нравилось СССР, который встал на сторону Лумумбы. В свою очередь США тоже были недовольны деятельностью генсека: они ставили на Жозефу Касавубу, который в то время занимал должность президента страны. Вашингтон считал его более приемлемой фигурой, чем Лумумбу.

После убийства Лумумбы в 1961 году от рук повстанцев, за которыми стояли бельгийские власти, глава СССР Никита Хрущев еще больше усилил критику в адрес генсека ООН и призвал его уйти в отставку.

Но Хаммаршёльд считал, что он не должен уходить: «Подав в отставку в нынешнем трудном и опасном положении, я бы отдал Организацию на растерзание всем ветрам. Я не вправе это сделать, ибо несу ответственность перед всеми государствами-членами…

Не Советскому Союзу и не другим великим державам нужны Объединённые Нации для защиты своих интересов: это нужно всем остальным».

Возможно, эти слова звучали высокопарно и даже литературно — Хаммаршёльду не был чужд литературный стиль. Он обладал безупречным вкусом и помимо политики его страстью была любовь к фотографии, литературе и поэзии. Он и сам любил писать короткие стихи в стиле хайку, которые были опубликованы после его смерти.

Вот одно из них, которое, как считают многие, отражает личность покойного дипломата:

«Не зная вопроса, он подумал, Как трудно дать ответ. Близость к людям? Но жить-то тебе придется с самим собой».