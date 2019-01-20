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Активисты новой церкви Украины захватили храм под Тернополем 

News.ru 2 часа назад
Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Храм общины Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в селе Ростоки Тернопольской области захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Община храма была вынуждена провести праздничное богослужение на улице, сообщили в Союзе православных журналистов Украины.
Захват был произведён в тот момент, когда священники и прихожане проводили освящение воды вне стен храма.
«Рейдерская группа во главе с тремя священниками ПЦУ проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля отца Петра Слободяна, ни его прихожан», — сказано в сообщении Союза.
Литургия и водосвятный молебен пришлось проводить под открытым небом на морозе. Из захваченного храма даже не включили наружный свет, служба прошла в темноте с подсветкой телефонами и фонариками.
Община УПЦ вручила главе сельсовета заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме, на строительство которого жертвовали сами прихожане. Однако вразумительного ответа от него верующие не получили.
Сообщения о силовом захвате храмов УПЦ всё чаще поступают из разных частей страны. Как заявляют украинские власти, навести порядок должен помочь принятый закон о процедуре перехода общин в новую церковь. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.
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Происшествия , В мире , Украина , РПЦ , Тернополь
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