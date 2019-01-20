Выкурили: в Крыму задержан вор-рецидивист с 533 пачками сигарет

В Симферопольском районе полицейские задержали 39-летнего крымчанина, который украл из магазина партию табака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сообщение о незаконном проникновении в помещение магазина в поселке Гвардейское поступило в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району от диспетчера охраны.

"Незамедлительно на место преступления выехала следственно-оперативная группа и экипаж ГИБДД. Установлено, что неизвестный мужчина путем отжима пластикового окна проник в здание магазина и похитил табачные изделия. В считанные минуты "по горячим следам" был задержан житель города Симферополя, который с похищенным имуществом передвигался на автомобиле. В ходе осмотра салона автомобиля были изъяты 553 пачки сигарет различных марок, маски с прорезями для глаз, отмычки, бинокль, металлические пруты, фонарь, два ножа, два предмета, похожих на пистолет, которые направлены на экспертизу", — сказано в сообщении правоохранителей.

Установлено, что подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Против преступника-рецидивиста возбуждено уголовное дело по п. б, п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба). Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый заключен под стражу.