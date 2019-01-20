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Греки взбунтовались против нового названия Македонии 

Lenta.ru + ещё 35 1 час назад
Фото: Yorgos Karahalis / АР
В Афинах проходит акция протеста против соглашения с Македонией о смене названия республики. Об этом сообщает Associated Press.
На митинг вышли более 60 тысяч человек. Демонстранты скандировали: «Македония — это Греция!» и бросали в полицейских камни, файеры и краску. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений с протетстующими пострадали как минимум 25 сотрудников полиции. Также был ранен корреспондент агентства Sputnik и оператор греческого телеканала ERT.
Греки выступают против соглашения с Македонией об изменении ее названия, поскольку считают договор недостаточно суровым. Они требуют радикальной смены наименования и хотят, чтобы соседняя республика полностью отказалась от использования слова «Македония». Протестующие уверены, что Македонией может называться только область в составе Греции, поскольку это слово — неотъемлемая часть исторического наследия страны.
Парламент Греции должен утвердить соглашение на этой неделе. 11 января аналогичное голосование прошло в парламенте Македонии, инициативу поддержали 81 из 120 депутатов.
Если греческие депутаты поддержат сделку, Македония будет называться Республика Северная Македония. Решение об изменении названии республики было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. За это соглашение политиков выдвинули на Нобелевскую премию мира 2019 года.
Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование позволит Македонии вступить в НАТО и ЕС, так как решит многолетний конфликт между странами.
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Комментарии
Происшествия , Алексис Ципрас , ЕС , НАТО , ИА Sputnik , Греция , Македония
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