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Россиянин выпал с балкона на горнолыжном курорте в Альпах 

News.ru 51 минуту назад
Фото: imagebroker.com/Global Look Press
Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара в итальянских Альпах.
По данным местных СМИ, мужчина выпал с балкона, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.
Немецкое издание Die Neue Südtiroler Tageszeitung утверждает, что погибший являлся гражданином РФ.
Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла на окружной дороге около шведского города Кируна. Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте.
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