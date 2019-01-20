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В Северной Ирландии взорвался автомобиль 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Adrian Dennis
Взрывное устройство в автомобиле, предположительно, взорвалось в Северной Ирландии, сообщает издание Belfast Live.
Как пишет издание, в субботу вечером очевидцы города Дерри слышали "громкий взрыв". Полиция опубликовала фотографию, на которой изображен горящий автомобиль.
В полиции в свою очередь отметили, что на данный момент информации о пострадавших нет. Правоохранители проводят эвакуацию, так как в районе есть еще один автомобиль, который кажется полиции подозрительным.
Полиция Северной Ирландии сообщила в Twitter, что проводится "первоначальное следствие" в связи с инцидентом.
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